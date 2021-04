Tre approcci alla cosiddetta Intelligenza Artificiale ‘spiegabile’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel post precedente ho evidenziato alcuni possibili dubbi sulle risposte di un sistema ad apprendimento automatico. Dubbi legittimi: trovo del tutto giustificata l’esitazione di un medico ad accettare ad occhi chiusi una diagnosi automatica; tanto più che, come abbiamo visto, la macchina può sbagliare clamorosamente. Nel mondo c’è un’intensa ricerca per far diventare più trasparente la “scatola nera” costituita dalle macchine ad apprendimento, in particolare dalle celebratissime reti neurali. Vediamo tre di questispiegabile. Ci piacerebbe capire cosa ha causato la risposta di una macchina, per esempio, ad un problema di classificazione. Un metodo interessante, quando l’input sia un’immagine, è quello delle mappe di rilevanza (heat maps): con ...