Tommaso Zorzi | la sorpresa per l’amico Francesco Oppini all’Isola dei Famosi 2021

(Di martedì 6 aprile 2021) La settimana scorsa è stato il compleanno di, ora invece è il turno di. Martedì 6 aprile l’ex gieffino spegne 39 candeline e ovviamente già allo scoccare della mezzanotte il festeggiato è stato sommerso da una valanga di auguri sui social. Nemmeno a dirlo, tra i messaggi più affettuosi non poteva mancare quello del. La loro amicizia, nata nel reality show condotto da Alfonso Signorini, si è decisamente intensificata una volta fuori dalla Casa. Ed è tenerissima la foto cheha dedicato al suo amico nel giorno del suo 39esimo compleanno: “Questa è la foto che più ci rappresenta – esordisce Tommy nella didascalia dello scatto realizzato quando erano entrambi nella Casa di Cinecittà – Io che mi fingo offeso per avere le ...

L'amicizia trae Francesco Oppini , nata all'interno della casa del GF VIP, fuori si è rafforzata. Il vincitore del reality e il figlio di Alba Parietti hanno già avviato collaborazioni professionali e ...Sono tanti gli auguri arrivati oggi per lui, molti da parte dei fan, altri ancora da parte dei suoi stessi colleghi di reality a cominciare da Andrea Zelletta e, e finendo ad Elisabetta ...In studio, quella che è saltata all'occhio degli opinionisti, in particolare Tommaso Zorzi, è la tendenza a ritrattare tutto quello che viene detto nei confessionali, e non discutere mai in puntata: ...Sono proprio la padrona di casa Ilary Blasi e l’opinionista principe Tommaso Zorzi a sottolineare i limiti dell’attuale squadra di naufraghi, “Siete pigri e pippe al sugo” afferma la Signora Totti.