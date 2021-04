Ti racconto il mio soccorso 7 aprile in diretta

(Di martedì 6 aprile 2021) “Ogni anno migliaia di persone vengono soccorse tra le montagne e i luoghi non urbanizzati dai tecnici delAlpino e Speleologico, ma al di là di ciò che trova spazio sui giornali, quasi mai c’è il tempo di raccontare le sensazioni che si provano durante un’operazione di salvataggio, che fanno parte di un vissuto personale, intimo e riservato“. Da qui l’idea di far nascere, a fine 2020, un’occasione a questo dedicata con Tiil mio, il concorso promosso dalAlpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 7alle 21 ilAlpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia presenterà i finalisti e il vincitore della prima edizione dell’iniziativa Tiil mio, ...

Advertising

AmorosoOF : Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte c… - NaliOfficial : Nuda10 a parole! ?? Felicissima di dirvi che da oggi è online un nuovo episodio del mio Podcast in cui vi racconto t… - GiFantasia : L’Aquila 12 anni dopo: qui il mio racconto ???? #6aprile2009 #6aprile #Terremoto #LAquila #6aprile2021… - MarcoCurradi1 : Marco si racconta... (CORRERE TI SALVA LA VITA) - JoeMoroOfficial : Una foto su #pixabay mi ha ricordato una spettacolare discesa in aereo tra le nuvole verso Bari. Mi ha dato un'idea… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto mio

La Stampa

Ho ricostruito unpercorso sentimentale per frammenti. Senza scaletta, senza cronologia e senza gerarchie. Come fosse unorale, da tramandare. Senza la pretesa di cercare un ordine o una ...Il tono è semiserio e a tratti ironico neldelle fasi più drammatiche eppure reali di una ... perché ricoverato già da giorni, è stato ilamico Paglio di Castagnino; che conoscevo bene c'...Il monegasco prima del GP di Imola si racconta a cuore aperto con Motorsport.com: il ferrarista pur essendo un giovane di 23 anni ragiona come un campione maturo che antepone le logiche della squadra ...Arrivati al check-in ci è stato chiesto di compilare la scheda sul sito ‘Sardegna sicura’”, racconta la donna. E iniziano i problemi: “Mio marito è riuscito a registrarsi solo dopo cinque volte. A me, ...