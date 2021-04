Studentessa di 13 anni entra in travaglio durante un esame | va in ospedale | partorisce e torna a finire il test

(Di martedì 6 aprile 2021) Ha solo 13ed èta inundi matematica. Siamo in Uganda, dove molte ragazze sono costrette ad abbandonare la scuola a causa delle gravidanze precoci. Molte sono le associazioni umanitarie che lavorano attivamente sul campo per arginare e presto eliminare questo piaga sociale anche perché le ragazze sono spesso vittime di violenza. La storia che arriva della scuola elementare di St Balikuddembe a Buwama la raccontano il Sun e altri giornali inglesi. Il nome della ragazza non si conosce e sarebbe comunque restato anonimo: “È stata lei ad avvisare i sorveglianti dopo 20 minuti dall’inizio del”, ha detto al Daily Monitor il preside Godfrey Ssemanda. La ragazza è stata portata nel più vicinoe, appena partorito, ha chiesto di ...

