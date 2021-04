Advertising

Giulia08390249 : RT @claudio_2022: Studentessa aggredita a Pasqua: Spinta a terra e spogliata. Ma una donna al balcone la salva dallo stupro. L'aggressore… - pdaniele6717 : RT @claudio_2022: Studentessa aggredita a Pasqua: Spinta a terra e spogliata. Ma una donna al balcone la salva dallo stupro. L'aggressore… - Today_it : Studentessa aggredita e spogliata, le grida di una donna la salvano dallo stupro - OrlandoStier68 : Le solite luride #risorseinps.Studentessa aggredita a Pasqua: spinta a terra e spogliata, donna la salva dallo stup… - giannisassari08 : RT @claudio_2022: Studentessa aggredita a Pasqua: Spinta a terra e spogliata. Ma una donna al balcone la salva dallo stupro. L'aggressore… -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa aggredita

MilanoToday.it

Il caso a Cinisello Balsamo, la notte di Pasqua. L'intervento di una residente ha messo in fuga l'aggressore, che è stato fermato poco dopo. Vittima una 19enne che stava rientrando a casa dopo essere ...... dove unadi 19 anni è statada un uomo, catturato pochi minuti più tardi dai carabinieri. Poco dopo l'una della notte la giovane si trovava in via Tiziano, dove era da poco ...Il caso a Cinisello Balsamo, la notte di Pasqua. L’intervento di una residente ha messo in fuga l’aggressore, che è stato fermato poco dopo. Vittima una 19enne che stava rientrando a casa dopo essere ...Una ragazza di 19 anni, studentessa, è stata aggredita per strada vicino a una fermata dell’autobus a Cinisello Balsamo. L’aggressore, un 22enne, l’ha scaraventata per terra e dopo averla parzialmente ...