"Solo un contagio su 1000 all'aria aperta". Lo studio che sbugiarda i fanatici del lockdown (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr — Gli ultrà del «lockdown totale nazionale», i Crisanti, i segnalatori di runner e movide e chi strilla ai bambini che giocano al parco si tengano forte: viene dall'Irlanda il nuovo studio che rivela come un Solo caso su mille di Covid sia riconducibile a contagi all'aria aperta. Sembrerebbe un po' il segreto di Pulcinella, ma ci sono voluti i dati forniti dall'Health Protection Surveillance Center, che monitora in casi di coronavirus irlandesi, per ufficializzare la questione. Quelli evidenziati dalla ricerca sarebbero focolai sviluppati in «luoghi che sono principalmente associati ad attività all'aperto, ovvero sport all'aria aperta e cantieri edili, o focolai che menzionano specificamente un'attività all'aperto».

