Shameless – Recensione

Leggi su helpmetech

(Di martedì 6 aprile 2021)è una serie televisiva statunitense di 11 stagioni, in onda in prima visione negli Stati Uniti dal 2011. È tratta dall’omonima serie britannica del 2004 ed in Italia trasmessa, prima sui canali a pagamento di Mediaset Premium dal 10 ottobre 2011, ed in chiaro sulle reti Mediaset dal 27 maggio 2013. L’ undicesima ed ultima stagione dovrebbe essere in onda dal 13 Aprile. E’ la saga della ‘mai banale’ e ‘sempre nei guai’ famiglia Gallagher, nel difficile quartiere del south side di Chicago. Frank(Willam H Macy) ,il capostipite, padre di sei figli che spende i soldi del sussidio in alcool, perennemente ubriaco e che a malapena riesce a fare il genitore; Monica una madre con problemi di droga e bipolarismo che ha abbandonato la famiglia. Il risultato sarebbe potuto essere tragico ma i figli :Fiona , Lip J, Ian , Debbie , Carl e Liam hanno ...