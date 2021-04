Serie C, c’è ipotesi di mini playoff (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha concesso una intervista al Corriere del Mezzogiorno parlando dei possibili sviluppi del finale di stagione dopo la decisione di far slittare di una settimana l'ultimo turno e del possibile rinvio di qualche settimana dei playoff: «Questo è stato un campionato complesso, dove il campo è stato specchio dell’evoluzione pandemica del Paese. Abbiamo faticato e sviluppato un’attitudine a governare le difficoltà. Abbiamo affrontato la crisi in modo compatto, penso al lavoro dei presidenti e dei dirigenti dei club, e degli staff sanitari impegnati in un’attività di monitoraggio quotidiana. Tutto sotto il governo del professor Braconaro, nostro consulente medico–scientifico, che ha fornito una bussola per orientarci nella pandemia».playoff - «Il virus ha una dinamica evolutiva inimmaginabile. In Consiglio ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha concesso una intervista al Corriere del Mezzogiorno parlando dei possibili sviluppi del finale di stagione dopo la decisione di far slittare di una settimana l'ultimo turno e del possibile rinvio di qualche settimana dei: «Questo è stato un campionato complesso, dove il campo è stato specchio dell’evoluzione pandemica del Paese. Abbiamo faticato e sviluppato un’attitudine a governare le difficoltà. Abbiamo affrontato la crisi in modo compatto, penso al lavoro dei presidenti e dei dirigenti dei club, e degli staff sanitari impegnati in un’attività di monitoraggio quotidiana. Tutto sotto il governo del professor Braconaro, nostro consulente medico–scientifico, che ha fornito una bussola per orientarci nella pandemia».- «Il virus ha una dinamica evolutiva inimmaginabile. In Consiglio ...

