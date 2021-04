Roma | scontri tra manifestanti e forze dell’ordine alla manifestazione dei ristoratori in piazza Montecitorio

(Di martedì 6 aprile 2021) Tafferugli intrae polizia durante ladi commercianti eper chiedere le riaperture. Tra loro bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone, e un uomo vestito come l’appartenente al movimento Q-Anon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington. “Buffoni” e “libertà” le urla partite d, dove ihanno sfondato le transenne, venendo respinti dalle. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro, con lancio di fumogeni. Alcunisono stati identificati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma scontri

Il Fatto Quotidiano

Le immagini della manifestazione prima pacifica poi sempre più aggressiva a piazza ...... 2021 CronacaPrimo Maggio 2019 a Torino: 13 misure cautelari Redazione - Marzo 22, 2021 ... 2021 Palazzo di città Emergenza abitativa, Scanderebech: 'Il Comune chieda risorse certe a' ...La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro, con lancio di fumogeni. Alcuni manifestanti sono stati identificati. In molti, come si evince dalle immagini degli scontri, non indossavano ...Proteste e tensione a Roma dove si stava svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra ...