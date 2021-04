Roma, scontri in piazza tra polizia e ristoratori contro le chiusure. Feriti tre agenti (Di martedì 6 aprile 2021) Insulti e cori contro il ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche toni critici nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio a Roma davanti alla Camera dei Deputati in ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 6 aprile 2021) Insulti e coriil ministro della Salute Roberto Speranza, ma anche toni critici nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini, questo pomeriggio adavanti alla Camera dei Deputati in ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - TgLa7 : Niente #lavoro da oltre un anno e i #ristori/#sostegni sono insufficienti - fanpage : Altissima tensione a #Montecitorio - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Covid Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. VIDEO - FranceBlogger : #BREAKING In corso proteste a Roma, Milano e Napoli contro il lockdown. Scontri in piazza Montecitorio a Roma tra p… -