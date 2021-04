Real Madrid-Liverpool stasera in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di martedì 6 aprile 2021) Il Real Madrid affronterà il Liverpool nella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. I Blancos, dopo aver primeggiato nel girone con Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter, agli ottavi di finale di sono sbarazzati (non senza difficoltà) dell’Atalanta. Primo posto nel girone (Ajax, Atalanta e Midtjylland) anche per i Reds, che hanno poi avuto agevolmente la meglio sul Lipsia. L’incontro, in programma martedì 6 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go. Sarà prevista anche la trasmissione in chiaro su Mediaset, più precisamente su canale 5. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo Reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ilaffronterà ilnella sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. I Blancos, dopo aver primeggiato nel girone con Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk e Inter, agli ottavi di finale di sono sbarazzati (non senza difficoltà) dell’Atalanta. Primo posto nel girone (Ajax, Atalanta e Midtjylland) anche per i Reds, che hanno poi avuto agevolmente la meglio sul Lipsia. L’incontro, in programma martedì 6 aprile alle ore 21:00, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go. Sarà prevista anche la trasmissione insu Mediaset, più precisamente su5. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempoe, pagelle e highlights al termine. SportFace.

