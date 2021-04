Pierpaolo Pretelli, presenta Giulia Salemi a suo figlio Leonardo (Di martedì 6 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli poco tempo fa, aveva dichiarato che ancora non c’erano i presupposti per presentare la sua attuale fidanzata Giulia Salemi alla sua famiglia, in questi giorni di festa però qualcosa è cambiato. L’ex gieffino ha infatti avuto modo di presentare suo figlio Leonardo, avuto con la sua ex compagna Ariadna Romero, alla sua nuova fiamma Giulia Salemi. L’incontro con Leonardo Pierpaolo Pretelli ha parlato dell’incontro tra suo figlio e Giulia Salemi nel corso di un’intervista rilasciata a RTL 102.5, programma nel quale l’ex velino ha svelato che questo avvenimento è andato oltre le sue aspettative: ”Sono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 aprile 2021)poco tempo fa, aveva dichiarato che ancora non c’erano i presupposti perre la sua attuale fidanzataalla sua famiglia, in questi giorni di festa però qualcosa è cambiato. L’ex gieffino ha infatti avuto modo dire suo, avuto con la sua ex compagna Ariadna Romero, alla sua nuova fiamma. L’incontro conha parlato dell’incontro tra suonel corso di un’intervista rilasciata a RTL 102.5, programma nel quale l’ex velino ha svelato che questo avvenimento è andato oltre le sue aspettative: ”Sono ...

