Pasquale Bruno accusa | “Alla Juve hanno la simulazione nel sangue Nedved è il capo dei…”

(Di martedì 6 aprile 2021) Nella serata di ieri, all'interno del programma televisivo Tiki Taka, si è discusso del Derby della Mole trantus e Torino. Nel corso del dibattito, si è analizzata la situazione di gioco che ha visto protagonista Bernardeschi nei minuti finali del match. L'esterno bianconero, entrato in area, invece di provare a concludere in porta o mettere il pallone in mezzo si è gettato simulando un fallo e cercando il calcio di rigore. Episodio ben letto dall'arbitro che è costato a Bernardeschi prima l'ammonizione e poi la multa da 2000 euro comminata dal Giudice Sportivo. Nella discussione a Tiki Taka è intervenuto l'ex calciatore granatache ha affermato:"Loro ce l'nel. Fanno sempre così: Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. In bianconero c'è ildi tutti ...

Ad intervenire a gamba tesa nel dibattito è stato l'ex Juve e Toro,: 'Ce l'hanno nel sangue. Lo fanno sempre, Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. Alla Juve hanno il capo di tutti i ...Non era uno che le mandava a dire in campo, non ha smesso di farlo nemmeno fuori., ex difensore di Juventus e Torino , è tornato a far parlare di sé dopo le dichiarazioni rilasciate ieri sera a Tiki Taka , in merito alla tendenza a simulare di diversi giocatori di ...“ Loro ce l’hanno nel sangue. Fanno sempre così: Bernardeschi, Chiesa, Morata, Cuadrado. In bianconero c’è il capo di tutti i simulatori: Pavel Nedved. Lui è il capo storico dei cascatori. Non ha vito ...Pasquale Bruno, ex difensore di Juventus e Torino, stimolato sulla simulazione di Bernardeschi durante il derby della Mole ...