OPPO A74 è ufficiale e già disponibile su Amazon, ma ci sono anche le Enco Air (Di martedì 6 aprile 2021) OPPO presenta lo smartphone OPPO A74 e le cuffie true wireless OPPO Enco Air: il primo è già disponibile all'acquisto in Italia! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 6 aprile 2021)presenta lo smartphoneA74 e le cuffie true wirelessAir: il primo è giàall'acquisto in Italia! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OPPO A74 è ufficiale e già disponibile su Amazon, ma ci sono anche le Enco Air - PuntoCellulare : Il nuovo Oppo A74 in versione 4G è stato presentato questa settimana, come variante del recente Oppo F19. Lo smartp… - Bobe_bot : Oppo A74 ufficiale: già in vendita su Amazon Italia a 299 euro ( - HDblog : Oppo A74 ufficiale: già in vendita su Amazon Italia a 299 euro - TuttoAndroid : Le ultime indiscrezioni su Sony Xperia 1 III e 10 III, OPPO Reno6 e OPPO A74 -