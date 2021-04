Oddworld: Soulstorm, ecco la lista completa dei trofei! (Di martedì 6 aprile 2021) Oddworld: Soulstorm è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo proprio oggi, e se volete puntare a completarlo al 100% vi consigliamo di dare prima un’occhiata alla lista trofei completa Oddworld: Soulstorm è il nuovo capitolo delle avventure di Abe uscito proprio oggi, 6 aprile, su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco ha già una buona cassa di risonanza assicurata, considerando che è uno dei titoli gratis col PlayStation Plus di aprile che potete riscattare tranquillamente sulla vostra PS5. Inoltre, il titolo di Oddworld Inhabitants arriverà prossimamente anche su Nintendo Switch e, dalle premesse e dai trailer che abbiamo potuto ammirare fino ad oggi, promette davvero molto bene. Ricordatevi anche che se deciderete di acquistarlo sulla ... Leggi su tuttotek (Di martedì 6 aprile 2021)è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo proprio oggi, e se volete puntare arlo al 100% vi consigliamo di dare prima un’occhiata allatrofeiè il nuovo capitolo delle avventure di Abe uscito proprio oggi, 6 aprile, su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco ha già una buona cassa di risonanza assicurata, considerando che è uno dei titoli gratis col PlayStation Plus di aprile che potete riscattare tranquillamente sulla vostra PS5. Inoltre, il titolo diInhabitants arriverà prossimamente anche su Nintendo Switch e, dalle premesse e dai trailer che abbiamo potuto ammirare fino ad oggi, promette davvero molto bene. Ricordatevi anche che se deciderete di acquistarlo sulla ...

Advertising

tuttoteKit : Oddworld: Soulstorm, ecco la lista completa dei trofei! #NintendoSwitch #OddworldInhabitants #OddworldSoulstorm #PC… - badtasteit : #OddworldSoulstorm è disponibile da oggi, guarda il trailer di lancio! - slampuncake : è uscito il nuovo Oddworld: Soulstorm su PS5 e ogni volta mi sblocca i bei ricordi con nonno quando da piccolo gioc… - affaridanerd : ?? VIDEOGIOCHI GRATIS Ecco i videogiochi PS4 e PS5 gratis da oggi per gli abbonati PS Plus, disponibili dal 6/04 al… - zazoomblog : Oddworld: Soulstorm – Trailer di lancioVideogiochi per PC e console -