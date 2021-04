NBA 2020-2021, i risultati della notte (6 aprile): i Nets vincono il derby di New York, Melli vince ancora a Dallas (Di martedì 6 aprile 2021) Nella notte di oggi si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. I Brooklyn Nets volano in vetta alla Eastern Conference dopo il successo sui Knicks nel derby della Grande Mela, mentre negli altri match vittorie per Dallas contro Utah, Phoenix, Toronto, Minnesota, Detroit e Cleveland. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il derby di New York sorride ai Brooklyn Nets che superano i New York Knicks per 114-112. Match non facile per Irving e compagni, come dimostra il punteggio, con i Nets che perdono anche James Harden per infortunio dopo pochi minuti. Knicks che dominano la fase centrale del match, toccano anche il +14, ma poi nell’ultimo quarto sono ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Nelladi oggi si sono disputate sette partite valevoli per la stagione NBA. I Brooklynvolano in vetta alla Eastern Conference dopo il successo sui Knicks nelGrande Mela, mentre negli altri match vittorie percontro Utah, Phoenix, Toronto, Minnesota, Detroit e Cleveland. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Ildi Newsorride ai Brooklynche superano i NewKnicks per 114-112. Match non facile per Irving e compagni, come dimostra il punteggio, con iche perdono anche James Harden per infortunio dopo pochi minuti. Knicks che dominano la fase centrale del match, toccano anche il +14, ma poi nell’ultimo quarto sono ...

infoitsport : Mercato NBA, tutti i 10 day contract 2020-21 - GMichele_NBA : @rprat75 Già. Poi 'sta cosa che 'eh ma tanto serve ai playoffs' fa molto Clippers 2020 - nba_RookiesBR : @BleedGreen_BR Vi esse lance ele lembrei dessa do Brown. - AllAroundnet : @NBAOfficial #RegularSeason 2020-21 @ATLHawks up con @gallinari8888 vs @warriors il #derby di #LosAngeles è… - Eurosport_IT : Ancora una doppia doppia per il nostro Danilo Gallinari ???????? #NBA | #Atlanta | #Gallinari -