Monreale | 13 positivi alla Morvillo e l’Asp dispone la Dad

(Di martedì 6 aprile 2021) Domani lezioni a distanzaFrancescadi. Lo ha dispostodi Palermo dopo che una decina di alunni di 4 classi sono risultatial Covid. Lo conferma l’assessore all’istruzione Rosanna Giannetto che le lezioni si svolgeranno in modalità Dad. Nell’attesa di effettuare lo screening previsto dall’USCA presso la Scuola domenica 11 Aprile dalle 9,30 alle 13,30 e a cui sono invitati a partecipare tutti gli alunni con le famiglie e il personale della scuola, il Dipartimento ASP di Palermo ha predisposto la DAD per i giorni 7, 8 e 9 aprile. Oltre agli alunni, altri 4 docenti sono risultati. Una situazione che comunque pare essere sotto controllo. In isolamento anche i genitori degli studenti. L'articolo proviene da ...

Positivi al covid 9 alunni e 4 docenti. Più di 20 familiari degli alunni positivi si trovano in isolamento domiciliare ...