Matilda De Angelis replica alle critiche per quell’espressione infelice su Leonardo: “Mai detto che è una rottura” (Di martedì 6 aprile 2021) Da quando ha presentato la serie a Domenica In, Matilda De Angelis ha fatto notizia per quell’espressione un po’ infelice ma da contestualizzare, in cui assicurava che la fiction di Rai1 di cui è protagonista non sarebbe stata “una rottura di palle“. Parlandone con Mara Venier Matilda De Angelis aveva detto che la serie Leonardo avrebbe avuto sì come fulcro la vita del genio Da Vinci, ma inserita in una trama romanzata con un po’ di azione e mistero, così da renderla accattivante per il pubblico. Ne è uscita quell’espressione “non è che si può fare una rottura di palle su Leonardo Da Vinci“, che qualcuno ha continuato a rimproverarle durante la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Da quando ha presentato la serie a Domenica In,Deha fatto notizia perun po’ma da contestualizzare, in cui assicurava che la fiction di Rai1 di cui è protagonista non sarebbe stata “unadi p“. Parlandone con Mara VenierDeavevache la serieavrebbe avuto sì come fulcro la vita del genio Da Vinci, ma inserita in una trama romanzata con un po’ di azione e mistero, così da renderla accattivante per il pubblico. Ne è uscita“non è che si può fare unadi psuDa Vinci“, che qualcuno ha continuato a rimproverarle durante la ...

Advertising

livingdaylights : @enjolrasimp VITTORIA e si matilda de angelis è letteralmente un angelo non posso che concordare - enjolrasimp : @livingdaylights domani la comincio (crediti a matilda de angelis amore della mia vita) - dreamombra : @Figa_Nana Calcola che gli ho detto solo 'c'è Matilda De Angelis' ?? - loumyangel_ : da quando in tv c’è #leonardolaserie più volte mi è stato detto che somiglio a Matilda De Angelis...bo lei è tipo u… - CorrNazionale : Martedì 6 aprile alle 21.25 in prima visione su Rai 1 torna “#Leonardo”, la serie con Aidan Turner, Matilda De Ange… -