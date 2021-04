Klopp: “Per andare in semifinale di Champions bisogna giocare meglio. Ci sono ancora possibilità” (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, sconfitto per 3-1 a Valdebebas contro il Real Madrid, ha parlato così nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo soprattutto è andato storto. Non abbiamo giocato abbastanza bene. Li abbiamo pressati piuttosto bene, hanno dovuto giocare molto con palla lunga ma gli abbiamo dato la palla troppo facilmente. Se vuoi andare nelle semifinali di Champions devi giocare bene. Noi non abbiamo giocato un calcio buono specie nel primo tempo. Il gol segnato è meritassimo per il nostro secondo tempo decisamente migliore. Magari potevamo segnarne un altro ma questo ci dà comunque la possibilità di restare attaccati alla qualificazione. Però dobbiamo giocare meglio se vogliamo questa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, sconfitto per 3-1 a Valdebebas contro il Real Madrid, ha parlato così nel post gara ai microfoni di Sky Sport: “Il primo tempo soprattutto è andato storto. Non abbiamo giocato abbastanza bene. Li abbiamo pressati piuttosto bene, hanno dovutomolto con palla lunga ma gli abbiamo dato la palla troppo facilmente. Se vuoinelle semifinali didevibene. Noi non abbiamo giocato un calcio buono specie nel primo tempo. Il gol segnato è meritassimo per il nostro secondo tempo decisamente migliore. Magari potevamo segnarne un altro ma questo ci dà comunque ladi restare attaccati alla qualificazione. Però dobbiamose vogliamo questa ...

