Isola dei Famosi, salta l’appuntamento in tv di giovedì 8 aprile: tutta colpa Supervivientes (Di martedì 6 aprile 2021) Un brutto colpo, esagerando un po’ i termini, per i fedelissimi dell’Isola dei Famosi che questo giovedì dovranno digiunare sentendosi molto vicini ai naufraghi. salta di fatto il doppio appuntamento settimanale con l‘Isola dei Famosi di Ilary Blasi previsto per l’8 aprile per colpa dei “cugini spagnoli“. Isola dei Famosi, salta l’appuntamento dell’8 aprile Le Honduras sono forse un po’ troppo piccole per due edizioni dell’Isola dei Famosi in contemporanea. Proprio così infatti sembrano andare le cose: come annunciato da Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, l’Isola dei ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Un brutto colpo, esagerando un po’ i termini, per i fedelissimi dell’deiche questodovranno digiunare sentendosi molto vicini ai naufraghi.di fatto il doppio appuntamento settimanale con l‘deidi Ilary Blasi previsto per l’8perdei “cugini spagnoli“.deidell’8Le Honduras sono forse un po’ troppo piccole per due edizioni dell’deiin contemporanea. Proprio così infatti sembrano andare le cose: come annunciato da Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, l’dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - MadamaButterfl8 : @Fania46192754 @voilaloves Perché no scusa? Il punto z è un programma sull'isola dei famosi... - SpettacoloNews1 : Ascolti Tv: ottimo debutto per “La Fuggitiva”, in calo “L’Isola dei Famosi” - #AscoltiTv #LaFuggitiva… -