Isola dei Famosi: i naufraghi in nomination (Di martedì 6 aprile 2021) Chi sono i due naufraghi al televoto questa settimana? Chi dovrà lasciare l’Isola dei Famosi lunedì 12 aprile 2021? Il più votato (a richiesta) del gruppo è Drusilla Gucci, che non vede l’ora di tornare a casa, il votato dal leader Roberto Ciufoli è invece l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli. Drusilla Gucci e Andrea Cerioli sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi in nomination questa settimana Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Chi sono i dueal televoto questa settimana? Chi dovrà lasciare l’deilunedì 12 aprile 2021? Il più votato (a richiesta) del gruppo è Drusilla Gucci, che non vede l’ora di tornare a casa, il votato dal leader Roberto Ciufoli è invece l’ex tronista di Uomini e donne Andrea Cerioli. Drusilla Gucci e Andrea Cerioli sono idell’deiinquesta settimana Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - FrenkMarino : Il voto odierno potrebbe quindi influenzare non solo la vita dei 56 mila cittadini dell'isola, dediti principalment… - Baronpower3 : ???? l’Italia is a Magical Land! Parola di #MickJagger #Sicilia #RockAndRoll Mick Jagger in Sicilia: il leader d… -