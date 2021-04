Isola dei famosi 2021 | è guerra tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi | il duro affondo

(Di martedì 6 aprile 2021) L’deicontinua a riservare colpi di scena ai telespettatori, come i nuovi confronti accesi che vedono protagonistied. Si tratta di alcuni botta e risposta che l’opinionista ha avuto con la naufraga concorrente alla nuova puntata del reality in corso. Questo, alla luce di alcune clip riguardanti le incomprensioni che si sono registrate tra glini negli ultimi giorni. Nel confrontarsi con laal riguardo, quindi,ha accusato il gruppo di naufraghi, in particolare quest’ultima, di finto buonismo a fin di visibilità. Una stoccata a cuiha ribattuto a tono, rispedendo al vincitore del Gf vip 5 tutte le accuse, così come vi spieghiamo di ...

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - TV_Italiana : Brutta Pasquetta quella de L'#Isola dei Famosi 2021. ?? Il reality condotto da Ilary Blasi crolla in #AscoltiTV reg… - elafashionable : RT @BITCHYFit: Il pubblico che vota a L’Isola dei Famosi sta facendo più danni di quelli fatti dal pubblico del Grande Fratello Vip che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Salta il doppio appuntamento settimanale con l'Famosi . Ad annunciare la notizia è stata Ilary Blasi che ha rivelato che la puntata di giovedì 8 aprile 2021 non andrà in onda , motivo per cui ieri sera sono stati eliminati ...Come sappiamo bene, il vincitore del GF Vip è uno degli opinionisti dell'Famosi 2021 che è andata regolarmente in onda la sera di Pasquetta. E durante una pausa pubblicitaria Tommaso ha ...Era il 1994 quando sull’Isola d’Elba John Tomac e Ned Overend dettero vita ad uno dei più memorabili duelli della Coppa del Mondo di MTB. Oggi, nel 2021, Capoliveri Legend XCO ha riportato ...In deciso calo L’isola dei famosi che rischia ora di andare verso una parabola solo discendente, ma forse con l’assenza della puntata di giovedi le cose potrebbero migliorare. Ottima Italia Uno con un ...