Il video di un uomo che fuma con il corpo all’interno di un sacco non mostra «finti morti da Covid» (Di martedì 6 aprile 2021) Il 29 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie di sacchi neri che sembrano contenere dei cadaveri. all’interno di uno di questi si vede un uomo mentre fuma una sigaretta. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «finti morti da Covid che fumano pure». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nel video non si vedono dei «finti morti» per Covid-19. Come hanno verificato i colleghi di Afp le immagini sono tratte da una clip pubblicata su TikTok il 29 marzo 2021 da Vasya Ivanov, utente russo che nel suo profilo si definisce «scenografo e direttore ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 aprile 2021) Il 29 marzo 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheuna serie di sacchi neri che sembrano contenere dei cadaveri.di uno di questi si vede unmentreuna sigaretta. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «dacheno pure». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Nelnon si vedono dei «» per-19. Come hanno verificato i colleghi di Afp le immagini sono tratte da una clip pubblicata su TikTok il 29 marzo 2021 da Vasya Ivanov, utente russo che nel suo profilo si definisce «scenografo e direttore ...

