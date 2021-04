Il Covid ' viaggia' su Treni autobus e Metro | tracce del virus su maniglie e puslanti L' indagine dei Nas

(Di martedì 6 aprile 2021) Sono 756 i tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici,e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute) effettuati dai Nas durante i ...

Tra questi, 65 hanno evidenziato irregolarità, principalmente connesse con l'inosservanza delle misure di prevenzione al contagio da- 19, quali la mancata esecuzione delle operazioni di ...Questo permetterebbe ai viaggiatori di pianificare in anticipo il primo viaggio poste di vivere per una settimana in un resort privato e incredibile. Il soggiorno, della durata di 7 notti, ...Tamponi positivi al Covid19 su autobus e vagoni della linea Roma-Lido. E’ quanto emerso nel corso dei controlli svolti dai carabinieri del NAS nell’ambito di una campagna di controlli a livello nazion ...Le maniere forti della Francia che blocca chi arriva dall’Africa o dai Balcani. E l’indifferenza delle istituzioni italiane. Nella cittadina ligure le ...