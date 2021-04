Ikea, una linea di tessuti ‘green’ dal riciclo di jeans e bottiglie (Di martedì 6 aprile 2021) Nuova vita a jeans e bottiglie di plastica con la collezione di tessili di Ikea Fortskrida, disponibile in Italia dal 2 aprile e realizzata esclusivamente con materiali riciclati. Le fodere per cuscini, le tende e le tovaglie di questa serie, vivaci e colorate, sono realizzate al 100% con materiali riciclati: con 30 bottiglie di plastica e 2 paia di jeans si ottengono 10 metri quadri di tessuto Fortskrida. “Non è sempre facile riciclare i tessuti perché spesso sono un misto di materiali diversi, ma se si riesce, ne vale la pena. Per ogni chilo di cotone riciclato risparmiamo 2.000 litri d’acqua rispetto a quanto accadrebbe se usassimo nuovo cotone – afferma Luca Clerici di Ikea Italia, impegnato nello sviluppo di Fortskrida – Il 45% di Fortskrida è costituito da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Nuova vita adi plastica con la collezione di tessili diFortskrida, disponibile in Italia dal 2 aprile e realizzata esclusivamente con materiali riciclati. Le fodere per cuscini, le tende e le tovaglie di questa serie, vivaci e colorate, sono realizzate al 100% con materiali riciclati: con 30di plastica e 2 paia disi ottengono 10 metri quadri di tessuto Fortskrida. “Non è sempre facile riciclare iperché spesso sono un misto di materiali diversi, ma se si riesce, ne vale la pena. Per ogni chilo di cotone riciclato risparmiamo 2.000 litri d’acqua rispetto a quanto accadrebbe se usassimo nuovo cotone – afferma Luca Clerici diItalia, impegnato nello sviluppo di Fortskrida – Il 45% di Fortskrida è costituito da ...

