Gratta&Vinci | intascavano cifre milionarie Tra i furbetti anche un guardalinee

(Di martedì 6 aprile 2021) C'èilCristiano Copelli tra idel "Gratta&Vinci" che in questi anni avrebbero vinto in maniera fraudolenta milioni di euro. Il principale indagato dell'inchiesta romana è ...

Corriere dell'Umbria

C'è anche il guardalinee Cristiano Copelli tra i furbetti del "&Vinci" che in questi anni avrebbero vinto in maniera fraudolenta milioni di euro. Il principale indagato dell'inchiesta romana è Fabio Giacovazzi, funzionario romano e informatico della ...La banda, che recuperava i codici dei biglietti vincenti per poi suggerirli ad amici e parenti, si è resa responsabile di due, ulteriori maxi vincite : 5 milioni dele Vinci Milionario e 7 ...Copelli fa parte di un gruppo di persone che ha intascato milioni di euro grazie alle soffiate di un funzionario di Lototmatica ...A Forlì è stata realizzata una vincita da 50.000 euro con il Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato da 20 euro della serie "Il Miliardario Maxi" è stato acquistato presso il bar 'Carpin ...