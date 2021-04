Google vs. Oracle, causa conclusa: la Corte Suprema si è pronunciataHDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) Google non ha copiato il codice da Oracle: la decisione della Corte Suprema ribalta quanto stabilito dalla Corte d’appello nel 2018, e chiude definitivamente uno dei più importanti e lunghi casi giudiziari dell’epoca tecnologica degli smartphone. Anche ammettendo ai fini del discorso che il materiale copiato da Google fosse idoneo ad essere protetto dalla legge sul copyright, la Corte dice che rientra nei parametri di fair use previsti dal sistema giuridico statunitense, e quindi Google non ha commesso alcuna violazione. La causa ha che fare con Android e con le sue origini legate a Java, piattaforma software ideata da Sun Microsystems. Google aveva scritto una propria implementazione di Java per evitare di pagare ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021)non ha copiato il codice da: la decisione dellaribalta quanto stabilito dallad’appello nel 2018, e chiude definitivamente uno dei più importanti e lunghi casi giudiziari dell’epoca tecnologica degli smartphone. Anche ammettendo ai fini del discorso che il materiale copiato dafosse idoneo ad essere protetto dalla legge sul copyright, ladice che rientra nei parametri di fair use previsti dal sistema giuridico statunitense, e quindinon ha commesso alcuna violazione. Laha che fare con Android e con le sue origini legate a Java, piattaforma software ideata da Sun Microsystems.aveva scritto una propria implementazione di Java per evitare di pagare ...

