Genitori vs Influencer | può essere una serie?

In data 04 aprile 2021 è andato in onda il film commedia Genitori vs Influencer su Sky Cinema. Il film, diretto da Michela Andreozzi e con la penna di Fabio Bonifacci, ha portato una ventata d'aria fresca. In un giorno di Pasqua appesantito dalla pandemia ci voleva proprio! Ma se diventasse una serie? Genitori vs Influencer una trama che fa riflettere? Il film mette in scena l'eterno scontro generazionale attraverso la storia di un padre single alle prese con la difficoltà di educare la figlia adolescente affascinata dal mondo dei social network. Paolo, interpretato da Fabio Volo, è un professore di filosofia vedovo che ha cresciuto da solo la figlia Simone, interpretata da Ginevra Francesconi, con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra nella fase adolescenziale, l'idillio ...

libertfly : Fabio Volo, “Ragazzi, la vita non sta tutta nei social” - digitalsat_it : #GenitorivsInfluencer miglior film di #Pasqua degli ultimi 4 anni su @SkyItalia - maxvado : RT @antodechiara: 'Siamo noi a dare alle cose il potere di farci del male.' 'Ecco. Io questo potere non ve lo do!' Dal film 'Genitori VS… - maxvado : RT @Time4Stream: Sky Cinema meets the cast of 'Genitori vs influencer'. Live Show with Fabio Volo, Giulia De Lellis, Michela Andreozzi e… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Genitori vs influencer, Giulia De Lellis: “Grazie al film non dovrò più spiegare cosa fanno gli influencer… -