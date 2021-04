Festa in casa a Pasquetta, blitz della polizia dopo segnalazione via App (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domenica e ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Roma, piazza Riscatto, via Vittorio Emanuele III° e via Vergara. Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllati 102 veicoli e contestate 9 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata revisione. Inoltre, ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in via Chiacchio a casandrino poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato che era in corso una Festa in un’abitazione; i poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso 10 giovani, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intenti a festeggiare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Domenica e ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Roma, piazza Riscatto, via Vittorio Emanuele III° e via Vergara. Nel corso dell’attività sono state identificate 163 persone, di cui 41 con precedenti di, controllati 102 veicoli e contestate 9 violazioni al CodiceStrada per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata revisione. Inoltre, ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in via Chiacchio andrino poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato che era in corso unain un’abitazione; i poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso 10 giovani, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intenti a festeggiare ...

