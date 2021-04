È guarito Demiral | i positivi della Juventus scendono a due

(Di martedì 6 aprile 2021) . Tutto il contrario delle pizze di Peppiniello che iunvece in Miseria. nobiltà salivano a due. Quindisarà probabilmente arruolato per-Napoli di domani sera alle 18.45. Ecco il comunicato. Merihha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC. L'articolo ilNapolista.

romeoagresti : ?? #Demiral è guarito dal COVID-19 // Demiral has recovered from COVID-19 - DiMarzio : Il difensore turco della #Juventus è guarito dal covid - GiorgioFreschi : ???? | È negativo l’ultimo tampone effettuato a Merih #Demiral: il difensore turco è guarito dal Covid-19 e domani… - MondoBN : JFC REPORT, Guarito un calciatore della prima squadra - _Morik92_ : #Demiral è guarito dal Covid-19. Il giocatore, che aveva già smaltito l'infortunio, tornerà a disposizione da domani. -

Ultime Notizie dalla rete : guarito Demiral

Juventus Tutte le notizie sulla squadra... la società bianconera ha annunciato che ' Merihha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il giocatore pertanto...Dopo la sconfortante notizia della positività al Covid di Bernardeschi arriva un po’ di luce a Torino sponda bianconera, con Demiral che è guarito dal virus. Il difensore turco potrà far parte della ...Lo ha reso noto il club bianconero con un comunicato sul sito ufficiale TORINO - Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negat ...