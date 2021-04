Denise Pipitone, è appena arrivato l’annuncio del legale (Di martedì 6 aprile 2021) Andrà in onda domani sera, intorno alle 19 ora italiana, la registrazione della puntata della trasmissione russa ????? ??????? (Pust’ govoryat o "Lasciateli parlare") sul Primo Canale, nel corso della quale sarà rivelato il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, la ragazza di venti anni che la scorsa settimana aveva fatto un appello per ritrovare la sua madre biologica e che potrebbe essere, per somiglianza con la mamma ed età anagrafica, Denise Pipitone. Non arrivano, però, buone notizie. Continua il braccio di ferro tra la famiglia di Denise e la Tv russa, con parole e toni molto accesi. Il giallo sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, che va avanti da ben 17 anni, potrebbe dunque arrivare ad una svolta nelle prossime ore. Ma non mancano le polemiche. Ad alzare la voce è in particolare Giacomo Frazzitta, avvocato della ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 aprile 2021) Andrà in onda domani sera, intorno alle 19 ora italiana, la registrazione della puntata della trasmissione russa ????? ??????? (Pust’ govoryat o "Lasciateli parlare") sul Primo Canale, nel corso della quale sarà rivelato il gruppo sanguigno di Olesja Rostova, la ragazza di venti anni che la scorsa settimana aveva fatto un appello per ritrovare la sua madre biologica e che potrebbe essere, per somiglianza con la mamma ed età anagrafica,. Non arrivano, però, buone notizie. Continua il braccio di ferro tra la famiglia die la Tv russa, con parole e toni molto accesi. Il giallo sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, che va avanti da ben 17 anni, potrebbe dunque arrivare ad una svolta nelle prossime ore. Ma non mancano le polemiche. Ad alzare la voce è in particolare Giacomo Frazzitta, avvocato della ...

