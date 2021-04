De Nicola: “Napoli, scudetto 2018 scippato? Se De Laurentiis lo dice ha ragione. Le scuse di Orsato non bastano” (Di martedì 6 aprile 2021) De Nicola: Juventus-Napoli, quello scudetto ci è stato scippato? Se lo dice De Laurentiis io penso che abbia ragione. In fondo, quella è la storia. Quello è uno scudetto scippato da Inter-Juventus e Fiorentina-Napoli. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico del Napoli, sullo scudetto che -in molti-consiserano scippato alla squadra azzurra e su altro. Queste el sue parole: “Contagiati post Nazionali? Dobbiamo stare tutti attenti, questo virus è micidiale. Io ho perso amici di infanzia per questi motivi. Decisione del Sassuolo? Evidentemente c’era già l’intenzione di ... Leggi su retecalcio (Di martedì 6 aprile 2021) De: Juventus-, quelloci è stato? Se loDeio penso che abbia. In fondo, quella è la storia. Quello è unoda Inter-Juventus e Fiorentina-. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Alfonso De, ex responsabile staff medico del, sulloche -in molti-consiseranoalla squadra azzurra e su altro. Queste el sue parole: “Contagiati post Nazionali? Dobbiamo stare tutti attenti, questo virus è micidiale. Io ho perso amici di infanzia per questi motivi. Decisione del Sassuolo? Evidentemente c’era già l’intenzione di ...

