Daniela Martani ed Elisa Isoardi eliminate all’Isola dei Famosi 2021 | vince la fazione di Gilles Rocca

(Di martedì 6 aprile 2021)eddei, questo è il responso della puntata di ieri sera ma non quello che il pubblico, almeno quello dei social, avrebbe voluto. Mentre Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 regnava sovrana proprio per via dei suoi pettegolezzi e del suo modo di attaccare e litigare con tutti,edsono state bocciate dal pubblico dell’Isola spegnendo un po’ il cast rimasto in Honduras. Per la gioia delladie di Angela Melillo, la porzionatrice ufficiale dell’Isola de, la prima ad uscire è ...

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani

...perchè su Tele 5 inizia Supervivientes e quindi per evitare elicotteri e barche abbiamo preferito non andrà in onda 23.30 Isole e Beatrice entrano in Palapa 22.23 Il bacio di giuda di...... 'La vedo moscia!' (Aggiornamento di Anna Montesano) ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e concorrenti:eliminata CHI È LA MODELLA BEATRICE MARCHETTI? Dal set e le passerelle alle spiagge ...Intanto altre due eliminate: Elisa Isoardi, che ha deciso di rimanere sull’altra Isola, assieme a Vera Gemma e Myrea Stabile, per provare a giocarsi il tutto per tutto, e Daniela Martani, la famosa no ...In studio gli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Isola dei Famosi 15: la settima puntata. Daniela Martani eliminata, Elisa Isoardi decide di rimanere su Playa Esperanza ...