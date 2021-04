Advertising

EleEsse77 : RT @LaPresse_news: Tensione a #Montecitorio tra #ristoratori e forze dell’ordine: lancio di oggetti e fumogeni accesi - TV7Benevento : **Covid: lancio oggetti davanti Camera, feriti tra forze ordine**... - buonweekend : RT @LaPresse_news: Tensione a #Montecitorio tra #ristoratori e forze dell’ordine: lancio di oggetti e fumogeni accesi - Canone_Inverso_ : RT @LaPresse_news: Tensione a #Montecitorio tra #ristoratori e forze dell’ordine: lancio di oggetti e fumogeni accesi - Ettore572 : RT @LaPresse_news: Tensione a #Montecitorio tra #ristoratori e forze dell’ordine: lancio di oggetti e fumogeni accesi -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid lancio

SardiniaPost

Prima i cori 'buffoni' e 'libertà' poi ildi un fumogeno e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone delle polizia ...i cui negozi sono chiusi per via delle norme anti. ......Montecitorio dove si stava svolgendo un sit - in sull'emergenza chiusure per il. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, condi ...Alta tensione per la protesta dei ristoratori a Roma. Davanti a Montecitorio da questa mattina si sono incatenati una quarantina di proprietari di ...“I paesi ricchi devono trovare una strada che porti a una produzione di massa di vaccini a basso costo per proteggere dal Covid-19 ogni persona ... 9.000 miliardi di dollari nel 2021”. È il monito ...