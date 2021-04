Compravano auto online, ma li attendeva un’amara sorpresa (Di martedì 6 aprile 2021) Alcuni cittadini sono stati truffati da una banda di malviventi che vendevano auto a più persone contemporaneamente a prezzi vantaggiosi. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Da diverso tempo la Polizia era sulle tracce di una banda di truffatori. Ora però sono finalmente arrivate le ordinanze di custodia cautelare per ben 10 persone. Nell’arco dell’inchiesta Viralcars, infatti, è stato sgominato un gruppo dedito ad alcune truffe online. In tutto sono 18 gli indagati ed è stato disposto anche il sequestro di ben 13 conti correnti e beni per oltre 700mila euro. La banda aveva raggirato decine di persone. Di solito questi truffatori vendevano su internet auto di particolare valore a più utenti. Il trucco era quello di piazzarle sul web ad un costo inferiore all’effettivo valore del mezzo. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di martedì 6 aprile 2021) Alcuni cittadini sono stati truffati da una banda di malviventi che vendevanoa più persone contemporaneamente a prezzi vantaggiosi. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Da diverso tempo la Polizia era sulle tracce di una banda di truffatori. Ora però sono finalmente arrivate le ordinanze di custodia cautelare per ben 10 persone. Nell’arco dell’inchiesta Viralcars, infatti, è stato sgominato un gruppo dedito ad alcune truffe. In tutto sono 18 gli indagati ed è stato disposto anche il sequestro di ben 13 conti correnti e beni per oltre 700mila euro. La banda aveva raggirato decine di persone. Di solito questi truffatori vendevano su internetdi particolare valore a più utenti. Il trucco era quello di piazzarle sul web ad un costo inferiore all’effettivo valore del mezzo. LEGGI ANCHE ...

