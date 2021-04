Campania, esplode la protesta degli ambulanti: bloccata l’A1 Napoli-Caserta (Di martedì 6 aprile 2021) esplode la rabbia degli ambulanti questa mattina sull’autostrada Caserta-Napoli. I commercianti protestano contro l’ordinanza n.11 del 25 marzo emanata dal governatore Vincenzo De Luca che sospende i mercati all’aperto in Campania. Campania, esplode la protesta degli ambulanti sulla Caserta-Napoli: bloccata l’autostrada In decine hanno invaso la carreggiata dell’asse autostradale. In questo momento si registrano chilometri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021)la rabbiaquesta mattina sull’autostrada. I commerciantino contro l’ordinanza n.11 del 25 marzo emanata dal governatore Vincenzo De Luca che sospende i mercati all’aperto inlasullal’autostrada In decine hanno invaso la carreggiata dell’asse autostradale. In questo momento si registrano chilometri L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

