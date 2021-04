ASL Torino: “Partita di domani non a rischio. Non c’è un cluster nella Juventus” (Di martedì 6 aprile 2021) Il direttore dell’ASL di Torino, intervistato da Calciomercato.it, ha sentenziato come la gara di domani, tra Juventus e Napoli, non sia a rischio, nonostante i 3 casi riscontrati in casa bianconera. Queste le dichiarazioni: “Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. Sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entrati nella bolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra e per questo la Partita di domani col Napoli non è a rischio. Questo è un caso diverso dal cluster recente del Torino”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) Il direttore dell’ASL di, intervistato da Calciomercato.it, ha sentenziato come la gara di, trae Napoli, non sia a, nonostante i 3 casi riscontrati in casa bianconera. Queste le dichiarazioni: “Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. Sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entratibolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra e per questo ladicol Napoli non è a. Questo è un caso diverso dalrecente del”. Foto: FacebookL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

