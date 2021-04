Appello degli Usa per un’aliquota minima globale sui profitti esteri delle multinazionali. Spinta al negoziato in corso all’Ocse (Di martedì 6 aprile 2021) La segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen ha rivolto ieri un Appello a tutti i paesi del mondo perché si uniscano agli Usa nell’introduzione di un livello di tassazione minimo comune sui profitti esteri delle multinazionali, indipendentemente da dove abbiano sede. In questo modo, ha spiegato Yellen, si scoraggerebbe quella “corsa al ribasso” che mette in competizione i paesi favorendo il proliferare di regimi fiscali dannosi e incentivando una pianificazione fiscale aggressiva da parte delle grandi aziende. Si ridurrebbe significativamente la possibilità per le multinazionali di eludere il fisco spostando i guadagni in paesi con giurisdizioni fiscali particolarmente favorevoli. La proposta di Yellen mira anche a reperire risorse per finanziare gli imponenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) La segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen ha rivolto ieri una tutti i paesi del mondo perché si uniscano agli Usa nell’introduzione di un livello di tassazione minimo comune sui, indipendentemente da dove abbiano sede. In questo modo, ha spiegato Yellen, si scoraggerebbe quella “corsa al ribasso” che mette in competizione i paesi favorendo il proliferare di regimi fiscali dannosi e incentivando una pianificazione fiscale aggressiva da partegrandi aziende. Si ridurrebbe significativamente la possibilità per ledi eludere il fisco spostando i guadagni in paesi con giurisdizioni fiscali particolarmente favorevoli. La proposta di Yellen mira anche a reperire risorse per finanziare gli imponenti ...

