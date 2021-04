Anzola | un uomo si suicida in casa davanti ai figli | moglie ferita

(Di martedì 6 aprile 2021) Adnell’Emilia, in provincia di Bologna, tragedia familiare. La donna è scesa in strada. Indagano i carabinieri Tragedia ad(Getty Images)Tragedia familiare questa mattina adnell’Emilia, provincia di Bologna. In una palazzini di via Zucchini unsi è tolto la vita e laè rimasta. Il tutto è accadutoagli occhi deidella coppia. Secondo le prime ricostruzioni dall’appartamento i vicini avevano sentito delle urla. L’, al culmine di una lite con la, si sarebbero colpito con un coltello. Al momento si tratta di ipotesi e i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale sono ora chiamati a far luce sull’accaduto. Sul ...

