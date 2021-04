Amici 20 | Ibla e Arianna svelano un retroscena piccante su Enula – VIDEO

(Di martedì 6 aprile 2021) Le ex concorrenti di20si lasciano sfuggire unsulla cantante, ancora in gara nel talent show Le cantanti, entrambe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

michaelsmjle_ : @__LittleSun Non è solo la questione 'coppie', ma per i primi concorrenti eliminati, Gaia, Ibla e Tommaso, che hann… - TancrediStan : RT @__LittleSun: Tommaso Stanzani che fa una diretta di 40 minuti e invita Gaia, Ibla, Rosa e Leo. Ci imita Enula e Ibla, poi urla pure Fan… - bianca290518590 : @scarl4tto Ma che ragionamenti sono Ragazzi ma scherziamo? Erano amici niente di più..allora di conseguenza dovevan… - focusonpjm : RT @__LittleSun: Tommaso Stanzani che fa una diretta di 40 minuti e invita Gaia, Ibla, Rosa e Leo. Ci imita Enula e Ibla, poi urla pure Fan… - anitram39126789 : RT @__LittleSun: Tommaso Stanzani che fa una diretta di 40 minuti e invita Gaia, Ibla, Rosa e Leo. Ci imita Enula e Ibla, poi urla pure Fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Ibla

... ha commentato Arianna zittita immediatamente da Riccardo Guarnaccia e. Ma il segreto più ... Scopri le ultime news suEcco il video: Confessione che ha lasciato senza parole gli altri due ex allievi in diretta con lei,e Riccardo Guarnaccia, che hanno risposto "non parliamo degli assenti".20, le stanze ...Amici 20, svelati retroscena shock sul Talent Show di Maria ... non mi prende’”, ha commentato Arianna zittita immediatamente da Riccardo Guarnaccia e Ibla. Ma il segreto più piccante, come riporta ...Nel corso di una diretta sui social insieme ad Arianna Gianfelici e ad Ibla, Guarnaccia, come svelano alcuni utenti sul web, avrebbe svelato un retroscena inedito su Amici 20. Sempre stando a quello ...