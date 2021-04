Adriano Menghini | il tifoso biancorosso si è spento a 68 anni

Advertising

Si è spento all'età di 68 anni. La città intera di Castelfidardo piange la morte dello storico tifoso biancorosso e grande appassionato del Milan, scomparso venerdì sera all'ospedale di Civitanova Marche a causa di ...CASTELFIDARDO - È morto, storico tifoso dell'Anconitana. Il decesso è avvenuto venerdì sera all'ospedale di Civitanova Marche dopo una corsa disperata in ambulanza da Recanati. Il fisico del sessantottenne, ...CASTELFIDARDO - È morto Adriano Menghini, storico tifoso dell’Anconitana. Il decesso è avvenuto venerdì sera all’ospedale di Civitanova Marche dopo una ...Lutto nella comunità di Castelfidardo per la scomparsa di Adriano Menghini, 68 anni. Un malore improvviso non gli ha dato scampo. L’uomo, molto conosciuto in zona era un grande tifoso dell’Anconitana.