Advertising

ItaSportPress : Adani, stoccata alla Juventus: 'Via Sarri, via Pirlo. Dove è la grandezza?' (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Adani stoccata

Juventus News 24

Solitamente il quartetto composto dal padrone di casa Christian Vieri, FantAntonio, Danielee ... L'attrice che fa Ilary più o meno le somiglia, ma Totti invece sembra Perin' , la prima...... Antonio Cassano e il padrone di casa Christian Vieri in diretta alla 'Bobo Tv': analisi su Parma - Inter andata in scena ieri sera al 'Tardini' In diretta alla 'Bobo Tv' su Twitch, Lele, ...Cassano ha commentato la serie tv dedicata a Totti "Speravo de morì prima": "L’invadenza che appare non c’era, in alcune occasioni mi hanno fatto apparire in un modo che non mi è piaciuto" ...