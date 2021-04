Torino | torna l’incubo Covid-19 | un giocatore positivo | è in isolamento

(Di lunedì 5 aprile 2021) “IlFootball Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al-19 di un calciatore della prima squadra”. Con questa nota ufficiale, apparsa sul proprio sito internet, la società granata annuncia una nuova positività al-19. “Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto infiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata – si legge nella nota – IlFC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività“. Sabato scorso ilha giocato, e pareggiato, il derby con la Juventus per 2-2. Mentre sabato giocherà in casa dell’Udinese nell’anticipo serale della ...

