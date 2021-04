(Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo il classico inventario in negozio, il gestore di un negozio di telefonia si è reso conto che qualnon tornava: alcuni cellulari, infatti, mancavano all’appello. Il titolare ha così deciso di recarsi negli uffici della Polizia didel commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua per denunciare il tutto. Un’attività di indagine e di ricerca ha permesso così agli agenti di rintracciare alcuni dei cellulari. Su un noto sito, infatti, sono stati rintracciati dei cellulari venduti a prezzo di mercato assolutamente concorrenziale e particolarmente appetibile: alcuni di questi, sono stati rintracciati in Veneto e Lombardia. Leggi anche: Follia a Roma: lo fermano per un controllo ma fugge a tutta velocità. Poi si schianta contro un’auto Tutti gli acquirenti, ignari di tutto, sono stati ...

Telefonini rubati e rivenduti a prezzi 'stracciati' online (e non solo): ecco cosa è stato scoperto ad Anzio

