Taranto, incendio in un reparto dell'ex Ilva: nessun ferito (Di lunedì 5 aprile 2021) Taranto - Un incendio è divampato nella colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto senza provocare feriti tra gli operai presenti sulla linea. E' accaduto questa ...

