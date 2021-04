Si scontrano due venti, il foehn e la bora: raffiche inattese e gelate notturne (Di martedì 6 aprile 2021) La dinamica meteo di martedì 6 aprile, merita un doveroso approfondimento spiegano dal Centro Meteo Lombardo. Quindi eccolo. Come normalmente accade quando una mole consistente d’aria gelida d’estrazione artica – scivolando verso meridione – impatta violentemente contro la barriera alpina, avremo modo di osservarne la consueta (spettacolare) evoluzione in Val Padana. Due i fenomeni degni di nota: il vento forte (foehn/bora) e la possibilità di brevi rovesci pomeridiani, localmente anche temporaleschi. Comportandosi come un pozzo in attesa d’essere colmato, il catino padano sarà dapprima investito da un travaso d’aria da oltralpe, forzatamente iniettata lungo i dedali dei crinali alpini e con principale sfogo lungo le direttrici vallive disposte secondo i meridiani, in primis Verbano/Varesotto, Canton Ticino, Valchiavenna/Lario e dunque i nostri ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) La dinamica meteo di martedì 6 aprile, merita un doveroso approfondimento spiegano dal Centro Meteo Lombardo. Quindi eccolo. Come normalmente accade quando una mole consistente d’aria gelida d’estrazione artica – scivolando verso meridione – impatta violentemente contro la barriera alpina, avremo modo di osservarne la consueta (spettacolare) evoluzione in Val Padana. Due i fenomeni degni di nota: il vento forte () e la possibilità di brevi rovesci pomeridiani, localmente anche temporaleschi. Comportandosi come un pozzo in attesa d’essere colmato, il catino padano sarà dapprima investito da un travaso d’aria da oltralpe, forzatamente iniettata lungo i dedali dei crinali alpini e con principale sfogo lungo le direttrici vallive disposte secondo i meridiani, in primis Verbano/Varesotto, Canton Ticino, Valchiavenna/Lario e dunque i nostri ...

