Roma | violento scontro frontale tra due auto in tangenziale | due feriti | strada chiusa

(Di lunedì 5 aprile 2021) Un brutto incidente è avvenuto questa sera intorno alle 19.00 in via del Foro Italico, direzione San Giovanni all’altezza di via della Moschea. Tuttora in corso la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Al momento lacon deviazioni all’altezza di via della Moschea il tempo strettamente necessario a permettere i rilievi e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. La ricostruzione dell’accaduto Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del II Gruppo Parioli della Polizia Locale diCapitale. Dai primi accertamenti una Mini, che percorreva via del Foro Italico in direzione Stadio Olimpico, ha invaso il senso di marcia opposto colpendo frontalmente una Smart. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale: in codice rosso dinamico al Policlinico Umberto I il ...