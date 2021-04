Restano ancora vietati gli spostamenti e le aggregazioni

(Di lunedì 5 aprile 2021) La Calabria sarà in zona rossa fino al 21 aprile, la decisone del ministero della Salute è stata presa dopo i dati sul monitoraggio settimanale. Coronavirus, Calabria in zona rossa fino al 21 aprile su Notizie.it.

LiaQuartapelle : Sparisce il sito della associazione Lombardia-Russia di Savoini. Ma le domande sui rapporti Lega-Russia restano an… - FratellidItalia : Negli ultimi 10 gg sono oltre 600 gli immigrati sbarcati clandestinamente a Lampedusa, con tutti i pericoli e le co… - FratellidItalia : ?? Ancora sbarchi in Italia. Mentre gli italiani si apprestano a subire nuove misure restrittive anche a #Pasqua, i… - Reddo_it : Le prime playlist che restano nel telefono (prima erano su CD) partono dal 2004 e anche oggi mi piacciono ancora tu… - ilsidero : @faithless95 Vabbè lui però è molto a contatto con Verratti. Per i nostri alla fine sono passati già 5 giorni senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Restano ancora

Seresta qualcosa della vecchia editoria di progetto, certamente va cercato tra gli editori ... in parte si presenta come sapiente operazione di montaggio , perché questi protagonisti...Le luci del Castello di San Giorgio , uno dei simboli di Mantova , ormai da diverso tempospente. Accorgersene è molto facile: si può notare non appena scendono le prime ombre della ......“L’obiettivo principale - spiega Pregliasco - resta la riapertura delle scuole e con un po’ di attenzione io credo si possa chiudere l’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza, anche se ...Meteo Pasquetta, in attesa dell'irruzione fredda dal Nord Europa. SITUAZIONE. Il primo veloce fronte freddo che nella giornata di Pasqua ha attraversato parte dello Stivale nord a ...