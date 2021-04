Pasquetta in zona rossa, in Romagna decine di persone in mare per fare windsurf e kitesurf (Di lunedì 5 aprile 2021) Pasquetta con relativamente poche persone in giro sulla costa romagnola, con scene molto diverse, da quelle pre Covid in cui le festività pasquali erano un primo assaggio del pienone turistico dell’estate. Probabilmente anche il tanto vento sulla costa ha scoraggiato anche delle semplici passeggiate. In compenso queste condizioni hanno favorito gli amanti dello sport in acqua: a Rimini sono stati moltissimi gli sportivi impegnati con windsurf e kitesurf. Per il rispetto delle norme da zona rosa non sono mancati in provincia di Rimini i controlli dei carabinieri, che hanno rilevato una situazione generale tutto sommato tranquilla pur con piccole eccezioni. Circa mille le persone controllate e soltanto in 20 sono state multate perché in strada senza giustificato motivo. Un locale è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021)con relativamente pochein giro sulla costa romagnola, con scene molto diverse, da quelle pre Covid in cui le festività pasquali erano un primo assaggio del pienone turistico dell’estate. Probabilmente anche il tanto vento sulla costa ha scoraggiato anche delle semplici passeggiate. In compenso queste condizioni hanno favorito gli amanti dello sport in acqua: a Rimini sono stati moltissimi gli sportivi impegnati con. Per il rispetto delle norme darosa non sono mancati in provincia di Rimini i controlli dei carabinieri, che hanno rilevato una situazione generale tutto sommato tranquilla pur con piccole eccezioni. Circa mille lecontrollate e soltanto in 20 sono state multate perché in strada senza giustificato motivo. Un locale è stato ...

