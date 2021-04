Partite Iva e proprietari di case sono ormai italiani declassati (Di lunedì 5 aprile 2021) Alcuni settori attraversano una dolorosa crisi oramai decennale, con scarse prospettive di risalita. È il caso dell'immobiliare in Italia. Dapprima il crollo del mercato all'inizio dello scorso decennio, poi una tassazione triplicata in pochi anni tra Imu e Tari, poi un periodo di economia stagnante e demografia negativa, infine la pandemia. Dalle crisi conta come si esce, ma anche da come ci si entra. E i proprietari di immobili nell'era del Covid-19 ci sono entrati nella peggiore condizione possibile. Ora quasi un anno e mezzo di pandemia e chiusure hanno prodotto effetti ancor più nefasti: da un lato, nel caso di immobili destinati ad attività produttive, la necessità di regolarsi con gli affittuari colpiti dalle chiusure o, in molti casi, la perdita stessa dell'affittuario per chiusura o fallimento; dall'altro il blocco degli sfratti che per ora ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 aprile 2021) Alcuni settori attraversano una dolorosa crisi oramai decennale, con scarse prospettive di risalita. È il caso dell'immobiliare in Italia. Dapprima il crollo del mercato all'inizio dello scorso decennio, poi una tassazione triplicata in pochi anni tra Imu e Tari, poi un periodo di economia stagnante e demografia negativa, infine la pandemia. Dalle crisi conta come si esce, ma anche da come ci si entra. E idi immobili nell'era del Covid-19 cientrati nella peggiore condizione possibile. Ora quasi un anno e mezzo di pandemia e chiusure hanno prodotto effetti ancor più nefasti: da un lato, nel caso di immobili destinati ad attività produttive, la necessità di regolarsi con gli affittuari colpiti dalle chiusure o, in molti casi, la perdita stessa dell'affittuario per chiusura o fallimento; dall'altro il blocco degli sfratti che per ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva Protesta ristoratori, sit in di protesta a Ragusa La manifestazione avrà il sostegno dell'associazione "Le Partite Iva" e di "Mio Italia", che manifesteranno nello stesso giorno anche a Roma, oltre che di vari ristoratori indipendenti e di altri ...

Ragusa, tornano in piazza i ristoratori: protesta in programma mercoledì 7 La manifestazione avrà il sostegno dell'associazione "Le Partite Iva" e di "Mio Italia", che manifesteranno nello stesso giorno anche a Roma, oltre che di vari ristoratori indipendenti e di altri ...

Il decreto Sostegni assegna mille euro anche alle partite Iva appena nate Wired Italia Ecco come richiedere i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni Il provvedimento definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza ...

